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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——勝利導航半冷佳選

2017-02-19 列印
        第三場放頭馬得「五星特工」及「金錢路」，步速會偏慢。「包裝巨星」上仗千二已嫌短，今排二檔會守好位，回跑千四半冷可留意。「福愛寶」居四班有優勢，前仗差點爆冷，今仗用莫雷拉有贏馬機會。「永高」質素值四班中級，今仗用蘇兆輝有力入位。「天意」上仗初出遇意外亦入Q，盡顯強頑鬥心，但轉場增程如成熱門，則有戒心。

        第九場放頭馬有「旅遊首席」、「鐵胆王」及「辣得很」，步速會正常。「勝利導航」前速不快，但追勁極強，現在跑千四更好，進步馬半冷佳選。「川河寶駒」近兩仗發揮一般亦接近，今仗形勢不俗，有力奪取頭馬。「歌神」初出已顯示質素，今仗用莫雷拉必成眾矢之的，均速大長途馬太熱有戒心，只宜拖腳。「辣得很」千四最準，狀態甚佳會接近。

文孝



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