﻿翠絲過兩關——金多多降班破悶局

一般來說，千四米和千六米是性質很接近的途程，能贏千四米的馬，十居其九都可應付千六米，然而凡事總有例外。筆者認為，「英才」就是一匹千四米性能遠勝千六米的馬，因此看其賽績時，不要被千六米的敗績混淆。 第三場四班一四○○米。「英才」已兩季未嘗勝果，自前季贏馬後，至今連敗了十八仗，看見如此賽績，若說牠今仗勝望高唱，好像欠一點說服力。但若撇除一哩賽績，此駒上季在三班只跑過六場千四米，共得兩季兩殿，除了反映在三班也具邊線實力之外，此程的演出也算準繩。 今季，「英才」可在四班起步，首戰即報跑千四米，可是在韋達猶猶豫豫的發揮之下後追不及；接戰強配潘頓，可惜又遇上超半班的「財...

2017-02-19