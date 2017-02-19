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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——金多多降班破悶局

2017-02-19 列印
　　容天鵬馬房今日成手惡馬，應該是互相配合而來。「四平八穩」回師泥地，落五班並強配莫雷拉，部署擺明車馬出擊。不過，此駒肯定成為熱門，所以不用多推介，反而想博一下「英才」會變身。

        「英才」現時的戰鬥力應是三班不足，四班有餘。當然，上場在四班的演出是有點失望，但近期加強備戰，加上今次馬房惡馬多，值得再捧一次。像之前姚廄的「平天下」，初落四班時表現亦欠佳，翌仗才見真章。今場對手不算多，「英才」換人或會帶來驚喜。

        此外，「金多多」同樣是降落四班，蘇保羅對此駒肯定心急，因為馬兒仍未開齋，但在三班不時見牠後上如飛，現居四班有力破悶局。

珊翠絲



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