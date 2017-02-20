﻿有衝勁捧樂善堂盃 大摩莫雷拉齊起孖 佳龍駒輕鬆過四歲次關

昨日有兩場盃賽，其中經典盃由摩廄「佳龍駒」輕勝，馬房另贏「喜旺寶」，騎者莫雷拉則另贏蔡廄「當家精選」，同告起孖兼成為騎師王。至於另一錦標樂善堂盃，就由李廄「有衝勁」爆冷奪得，但騎者楊明綸因第五場違例，被罰停賽兩日及七千五百元。其餘蘇兆輝憑「赤兔寶駒」取得送行頭馬，客串的布文、貝湯美和史科菲均無功，而布文更因第八場犯規，被罰停賽三日。



昨日重頭戲是第八場四歲馬系列次關經典盃，頭關香港經典一哩賽盟主「佳龍駒」再次輕勝，向四歲三冠王進發。賽後練者大摩說：「由於賽前我難以估計早段形勢，所以臨場指示莫雷拉，起步後置於前領馬後，結果早段步速出奇地快，但『佳龍駒』是今場最高分馬，又能夠守在有利位置，掄元不算意外。我認為牠可以再扳長二百米，競逐打吡的二千米途程，並且交出頭馬。莫雷拉過往曾策騎馬王『步步友』，但賽後亦表示『佳龍駒』已十分接近其從騎以來最佳馬匹。至於今場跑第三的『鷹雄』，騎師貝湯美賽後報告，座騎在直路初段一度受阻，但回復走勢後愈追愈勁，如非意外影響理應跑入三甲。」



而大摩捧走經典盃之外，另一打算進軍打吡的「喜旺寶」亦成功搶分，馬主羅建生表示：「『喜旺寶』今仗放棄經典盃而改跑二千米賽事，一來捨難取易，二來可以考驗二千米，雖然最後一百米時鬥得激烈，但牠表現依然甚佳，至於打吡的對手極強，我只抱平常心。」



此外，昨日另一錦標是樂善堂盃，結果由半冷的「有衝勁」捧盃，為李廄取得今季第十W，練者李易達賽後說：「『有衝勁』的血統根本是長途氣袋，即使跑二千米亦合，但之前贏千六米，自然不會貿然加程，不過上仗再跑千六米只得第三，因此今次決定增程出擊，剛好對手可能欠長力，而本身仍在進步，結果再贏。」



另一方面，昨日「公証揚鳴」在久休八個月後復出，但仍能取勝，練者呂健威指：「『公証揚鳴』試閘一向好表現，不管是草閘或泥閘，起初我不太注意，所以一直安排牠跑草地，但可能草地場地較硬，令其發揮不出水準，所以今次轉來泥地一試，結果總算找對出路。」



而「閃耀駿駒」練者徐雨石說：「『閃耀駿駒』上場敗在形勢，今次牠雖然擺在前列，轉彎時我亦擔心會再走出外疊，幸好羅理雅操控得宜，令馬兒走直線維持勁勢過終點，希望此駒仍有進步，再出跑草地或泥地賽均有機會再捷。」



記者：文傑、亨利