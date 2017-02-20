﻿馬場浮世繪——神駒系孖寶派彩大縮水

余氏家族的「神駒」系近期不斷拉頭馬，繼剛戰周三「英明神駒」之後，昨日則憑「開心神駒」（右上）及「銀豐神駒」（右下）包辦第二口孖寶，前駒在史卓豐胯下爆二十七倍Ｗ，後駒則由蘇狄雄爆二十二倍Ｗ，而孖寶照乘應有六百二十四倍，如今只得二百二十倍多，派彩大幅縮水。



「開心神駒」練者苗禮德指：「『開心神駒』近期成績一般，但評分下調較慢，上仗牠因為受阻失去平衝，失去角逐興趣，表現不能作準，今次排得好位，且鞍上人史卓豐發揮出色，終於贏回一場久違的頭馬，但今次對手不強，牠升回二班就算負輕磅，也要視乎形勢才有爭勝機會。」



而「銀豐神駒」練者吳定強則說：「『銀豐神駒』曾有很嚴重的腳患，因此表現長期不濟，我花了極大心機調理，如今勝回一仗實在好開心。」



