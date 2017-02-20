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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——一女子馬場舉橫額伸冤

2017-02-20 列印
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　　昨日第三場賽事進行期間，一名女子在公眾席高舉橫額，內容似乎要伸冤，不少馬迷目光都被此事吸引。未幾馬場保安掩至，將該女子請走，過程並無發生衝突，一切恢復正常。
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