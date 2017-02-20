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﻿馬場浮世繪——閃耀駿駒巨額過關得手

2017-02-20 列印
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　　昨日第四場之後，第五場的「閃耀駿駒」有巨額過關，獨贏三倍多，位置更只得一點一倍，而最終此駒回飛至七倍取勝，不過贏來有點運氣，皆因亞軍「金多多」直路大部分時間都塞車，僅僅後追不及。
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