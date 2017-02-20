 Advertisement
  • 2017年2月20日 星期一
  • 20º
  • 88%
熱門： 曾蔭權七警案親親我好媽有樓有高潮港鐵縱火

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——蘇兆輝16W追平上季

2017-02-20 列印
Previous Next

　　昨日蘇兆輝和巴度都作告別戰，結果前者憑「赤兔寶駒」取得送行頭馬，另有四場位置，後者只得「金錢路」入Q。至於蘇兆輝今季客串總共取得十六場頭馬，與上季來港時一樣。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd