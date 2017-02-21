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﻿閘中尋寶——雅寶谷閘反應佳

2017-02-21 列印
雅寶
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  第三場四班千二米，「雅寶」季內初出兼初跑快活谷。今季初一直豹隱至十二初才開始作快工夫，至上月中戴眼罩試谷閘，見出閘肯走，沿途按韁轉彎亦順，直路稍騎有反應。今仗久休復出有點新鮮感，同場對手實力平平，若早段守好位，有力一爭。

  同場「喜菜」季初兩戰泥地接近，之後休息近五個月，本月初試泥閘早段迅速切欄，末段按韁走勢輕鬆，已具作戰狀態，小休後轉爭谷草，勿過分輕視。

  第五場二班一千米，「傑飛」因腳傷缺課近一年，不過最近連試兩閘走勢卻不俗。一月中試谷閘早段迅速跟前，直路上見上力仍未足；但本月初試泥閘已有進展，早段輕鬆緊咬快馬「旅遊多寶」，末段仍猶有餘勁，觀感上並無問題。久休後今仗是操好才上陣，過往已顯露質素之馬，要提防。

思力
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