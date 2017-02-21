﻿知情達理——志友運鬥巴基小子

最近的谷草中長途賽事，不斷有馬匹中段發力突襲成功，已開始形成一股風氣，這將令到預計走位形勢甚為困難。因此，日後投注谷草中長途賽事，注碼不宜太集中，縱使不互串亦要有兩手準備，否則選膽寧取後上馬，就算有馬匹中段變奏，受影響也較小。



頭關第四場四班一六五○米。此場多了「喜悅再來」、「駕悅」這些有前速的短途馬，加上有中段變奏的顧慮，走位形勢難以預計，所以寧多花注碼互串。不過個人其實偏好「家多福」，因208場次四班此程一役，牠如非在最後二百米關鍵位置受阻，看走勢必有三甲，而該仗三甲的「超強快駒」、「明月光」接戰都再贏，另「勁勇威龍」亦跑了多場位置，前列馬水準不低。今次「家多福」回師谷草且轉排好檔，只要不像前仗在蘇兆輝胯下般大漏閘，三甲機會樂觀。



其餘「開心旅程」剛戰上名縱使賺了一點場地偏差，但起碼反映近況出色，本身谷草中距離亦合；「盈豐駿駒」上仗無疑失望，但領放並非其慣常跑法，且季內多次有配件改動時都有好表現，可多給一次機會。



次關第五場二班一○○○米。「翩翩」剛戰初上二班雖然未能連捷，但在不利內欄的田A全程貼欄領放，最後也只是僅敗，根本甚為出色。大熟大勇之馬敗後再試閘，反映體力仍充沛，本身跑法彈性，回師起家的谷草，實在無可挑剔。



尾關四班一二○○米。個人認為一跟前一後追的「志友運」和「巴基小子」比較突出，可以雙膽。「志友運」雖然轉戰谷草後已連敗兩仗，但前仗角逐純鬥速度的一千米，在蔣小妹胯下出閘不快，已輸了一半，最後只負一身位，而蹄下敗將「美麗之友」、「海之濤」其後串完PQ再串Q，反映其殿軍的水準不低。至於上仗則因排外檔而被逼留前鬥後，直路上又不夠空位，敗不足據。潘頓試準一場後，今番再騎而轉排好檔，有力收復前失。



「巴基小子」最近三仗跑此程都是沿途走三疊接近，之前兩仗還可說中段步速慢減低了難度，但上仗的三疊則肯定不利，最後也只落後今次又同場的「金磚五國」一身位，可見多跑下已谷起狀態。今番終於扳到莫雷拉，較諸近仗的蘇兆輝、韋達，跑谷草短途的威力何止高一籌，是「志友運」最強對手。



仲達