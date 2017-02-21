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﻿競馬智庫——新馬日多 消化吃力

2017-02-21 列印
        為配合從化訓練基地於2018年第三季啟用，馬會已經公佈，2018季度的進口馬匹的中籤名額將加多一百二十個，屆時自購新馬由二百匹變成三百一十匹，自購馬則微增十匹至一百三十匹。

　　四百四十匹中籤馬，另加數十匹替補馬及拍賣會馬，即每年將合共進口逾五百駒。這除了意味馬販及練馬師的購馬生意愈做愈大，對馬迷的影響，大概就是必須認識更多新面孔，尤其是面對自購新馬所插入的第四班賽事。

　　自從沒有到場觀看晨課，對於初出道的新貴，基本上只倚賴觀察牠們試閘時的表現，以及外觀與腳法，從而評估進度與機會。話雖如此，遇上較多初出馬參戰的時候，動輒就要翻看數十遍試閘影片，花精神花時間之餘，偏偏分分鐘一無所獲。嘉豪職責所在，尚且感覺不容易消化，馬迷又如何？

黄嘉豪
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