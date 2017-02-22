﻿勝在有方——勝利名星進步再拼

「勝利名星」上季出道至今只三次失獎金，今季僅在泥地一役不入前五名，已成忠心鐵馬。早前於谷草千二無法威脅「開心有你」，以為實力見盡，怎料其後兩戰一哩均以出色段速得殿。剛戰重返此程，可拋離季內跑得較少之「人和家富」和「最驫」，後駒最近於泥地也提升名次，足證水準夠高。四歲馬只跑了十三次，處大熟黃金期，準繩中見進步。隔兩星期再出而體重保持，抽得前季至今勝出率近四分一之黃金一檔，可憑銳勢再入前兩名。



「好益善」季初可打疊在田草千二得接近之二、三名，其後於谷草也交出三班中級水準，今次排檔轉佳，形勢比上仗好，走二疊跟三四位便可爭腳。



方駿暉