﻿Simon Says——海都巨星狀態巔峰

第八場放頭跑有「快樂寶貝」、「華美之寶」及「開心遊戲」，步速會甚快。「雷公鑿」前仗谷草一哩水準不低，今仗排一檔好跑，有力打開勝門。「明月光」所做水準值三班中級，今仗會繼續接近。「快樂寶貝」不易駕馭，用莫雷拉必成大熱門，太熱只宜拖腳。
文孝
前特首曾蔭權本周一被裁定公職人員行為失當罪成，法官下令他還柙至今天候判，但他進入荔枝角收柙所三少時後，稱呼吸困難及胸口痛，再被轉送至伊利沙伯醫院羈留病房。其妻曾鮑笑薇偕同家人昨晨往醫院探望他，眾人面露...
2017-02-22
中國崛起不但帶來無限商機，亦為科研帶來新動力。諾貝爾物理學獎得主楊振寧、圖靈獎得主電腦科學家姚期智雙雙放棄美國國籍，重新入籍中國，並成為中國科學院院士。 中國科學院學部工作局透露，美籍華人科學家楊振寧、姚期智已放棄美籍，重新成為中國公民，並擔任中科院院士。今次是中科院首次有外籍院士轉為科學院院士，楊振寧會加入數學物理學部，姚期智則加入信息技術科學部。 現年九十四歲的楊振寧在安徽省合肥市出生，一九四五年考取公費赴芝加哥大學留學，並取得博士學位，其後入籍美國。楊振寧與李政道之後共同提出弱相互作用中宇稱不守恆原理，一九五七年獲頒諾貝爾物理學獎。 楊振寧二○○四年底，以八十...
2017-02-22
澳洲發生嚴重空難，一架小型飛機昨晨起飛不久，疑因引擎故障，失控墜落機場附近一座購物中心並引發大火，機師及四名乘客全部罹難，幸當時購物中心尚未開門營業，故地面無人傷亡，當局正調查空難成因。 肇事...
2017-02-22
曉嵐閣位於西貢清水灣，鄰近井欄樹，背倚翠山，周遭物業多為村屋及低密度住宅，人車不多，環境清靜。是次介紹當中一個低層單位，實用面積逾1100方呎，裝潢佈置古樸自然，甚具特色。 曉嵐閣坐落清水灣嘉...
2017-02-22
美股在長周末後首個交易日造好，三大指數早段再創新高，杜指曾升133點，見20757點；標普指數亦升15點，高見2366點；納指則一度上升29點，報5867點。新出爐大零售商季度業績造好，加上原油和商品價格向上，帶動大市續升。 杜瓊斯工業平均指數今晨三時報20710點，較上周五升86點；納斯達克指數報5848點，升10點；標普500指數報報2359點，升8點。受業績欠佳拖累，滙控（005）美國預託證價格報64.18元，較香港收市價跌1.37港元；中移動（941）美國預託證價格報87.39元，較香港收市價升0.44港元。 沃爾瑪和家居裝修零售商家得寶發佈的季度業績超預期...
2017-02-22
東方龍獅今晚八時展開亞冠之旅，G組首仗作客廣州恒大！兩軍昨分途作最後備戰，但主隊巴西名帥史高拉利卻未放東方教練陳婉婷（牛丸）在眼內，並對陣容絕口不提；相反後者則表現謙虛，更揚言以五後衛鐵桶陣迎敵，力求奇蹟不失保和。 （now670台今晚7:50直播） 賽事今晚在廣州天河體育中心上演，但昨當地仍氣氛欠奉，場外未見特別打氣布置，保安亦未見加強。恒大昨先舉行記者會，當記者以英語問及史高拉利對去年獲選BBC全球百大女性的牛丸有何評價，前者強調雖懂英語，但只會以葡語作答，並冷淡拋下一句：「她是東方教練，我是恒大主帥，就是這樣。」此外，大菲對恒大排陣問題一律封口，全軍昨更留守佛...
2017-02-22
潮界興玩Crossover，而手機界的聯乘代表，必數穩坐全球手機第三把交椅的Huawei（華為）。憑藉雙鏡頭加入Leica認證，成功吸引一班影友用家，就連平板音效都由頂級音響品牌Harman Kard...
2017-02-22
買嘢係女人天性，且平貴都鍾意買買買！日前兩代女神邱淑貞和文詠珊（Janice Man），被影到衣着光鮮迫街邊檔。先有48歲的凍齡人妻邱淑貞（豆斗）獨自去中環買$5一對的大圈耳環，估計係買嚟o氹6歲的小...
2017-02-22
人口老化，是社會大趨勢，預料罹患慢性疾病人數，有增無減，若現在甚麼也不做，公共健康將會每況愈下，未來公共醫療開支亦會飆升。故此，採取預防策略，愈見逼切。衞生署推出的「大腸癌篩查先導計劃」，正是一個警示例子。 衞生署由去年九月起推出「大腸癌篩查先導計劃」，首批獲資助驗便的一九四六年至一九四八年出生人士，約有一萬人，近八百人需要接受大腸鏡檢查，當中七成人發現腺瘤而要切除，更有五十一人驗出患大腸癌，佔整體近百分之六，連衞生署醫生也指百分比之高，令人出乎意料之外。 醫學研究發現，大腸癌患者有年輕化趨勢，加上並無明顯病徵，一旦發現大便帶血，可能病情已屆末期。「大腸癌篩查先導計劃」有需...
2017-02-22
要數近期五班之王，大家可能會想到沈集成或之前連勝四場五班賽的葉楚航。不過千萬別忘記了，李易達由上季至今，五班賽的成績都非常優異，尤其是一些曾在四班展露走勢的馬，落五班出擊可謂十拿九穩。 第一場五班一六...
2017-02-22