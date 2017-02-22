﻿Simon Says——海都巨星狀態巔峰

第七場放頭馬有「實力飛駒」、「勝利名星」及「風火勁駒」，步速會偏快。「海都巨星」細馬狀態已達勇點，今仗後追有形勢，有力打破悶局。「運財童子」質素不超級，但忠心兼排靚檔，有力加入爭勝。「風火勁駒」亦是狀態漸好，繼續用潘頓，誠是求交代的表現，必須兼顧。「育馬妙星」上仗輕勝做三班中上水準，現評分亦有位置機會。



第八場放頭跑有「快樂寶貝」、「華美之寶」及「開心遊戲」，步速會甚快。「雷公鑿」前仗谷草一哩水準不低，今仗排一檔好跑，有力打開勝門。「明月光」所做水準值三班中級，今仗會繼續接近。「快樂寶貝」不易駕馭，用莫雷拉必成大熱門，太熱只宜拖腳。



文孝