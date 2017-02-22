﻿翠絲過兩關——雷公鑿值得冷敲

今次谷戰在C+3跑道舉行，大家都知道，跑法主動之馬在這條跑道較着數，然而筆者喜歡的心水，倒是後上馬「強中堅」！皆因總覺得此駒老而未頹，曾贏三班之馬，現居五班實在虎入羊群。當然，三班贏馬已是很久之前的事，但牠季內在四班也差點鬥贏「明月光」，同時又壓倒「招多福」，比起今場其他落班的對手，這匹李廄馬換到分頭，而且戰鬥力未盡退化下，的確值得一博。事實上，早指出李易達從未擔心成績不能上岸，馬房的五班賽成績甚理想，擺明是一早作好部署，不少戰馬都是有分在手，因此就算跑法上蝕一點，憑班利仍可彌補不足。



此外， 尾場預期「快樂寶貝」應是熱門，因為馬房及騎師均當旺，加上跑法主動。但其實「雷公鑿」排到好位，預期早段不會留得太後，形勢應該不差。徐雨石喜歡用黎海榮博冷，吼得過。



珊翠絲



