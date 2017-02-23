﻿莫雷拉100W捧盃

昨晚唯一錦標是扶輪百周年盃，結果由「巴基小子」勝出，騎者莫雷拉另贏「敬無極」及「勁勇威龍」，中三元兼成為騎師王，並且打破一季最快贏一百W的舊紀錄。至於潘頓亦憑「得意繽紛」、「翩翩」及「風火勁駒」贏三W，其中前駒是蔡約翰在在港從練後第一千場頭馬，他與告東尼和徐雨石昨晚都告梅開二度。此外，柏寶第三場犯規，被罰停賽兩日。



記者：文傑、亨利



昨晚賽前季內已累積九十七W的莫雷拉，結果憑「巴基小子」、「敬無極」及「勁勇威龍」中三元，查騎者上季在一六年三月六日才贏夠一百W，今季可算打破紀錄。至於「巴基小子」今仗捧走扶輪百周年盃，莫雷拉賽後表示：「雖然『巴基小子』今仗排十檔，幸好臨場排外檔的馬匹表現不差，令我信心增強，而即使賽事早段步速不算太快，但牠能夠輕鬆地跟隨，同時成功找到遮擋，所以入直路望空後可一衝而過，贏馬姿態較預期輕鬆。」



「敬無極」及「勁勇威龍」為莫雷拉包辦第一口孖寶，前駒練者徐雨石則另贏「雷公鑿」梅開二度，他賽後說：「『敬無極』在四班賽也能接近，今次跑五班賽自然有優勢，牠跑短途時太被動，增程一哩可以走得主動一點，加上今場排靚檔，早段可輕鬆跟前並貼欄，幫助極大，當然莫雷拉的發揮亦屬致勝關鍵。『雷公鑿』早前在同程只敗於『加州再豫』，途程適應不成疑問，今次排一檔負輕磅，早段步速又夠快，集有利條件於一身，終取得在港首場頭馬，雖然贏來較預期驚險，但質新馬會續有進步。」



至於「勁勇威龍」今仗影相險勝，練者文家良高興地說：「起初我以為是平頭冠軍，最終能影贏當然開心。『勁勇威龍』在上手馬房已用得很盡，但勝在狀態好，而且演出忠心，今次強配莫雷拉，總算能夠贏馬交代。」



蔡約翰千W得意



另一方面，蔡約翰昨晚憑「得意繽紛」取得在港從練後第一千場頭馬，之後再贏「翩翩」起孖，練者賽後笑說：「我沒有計算自己贏了多少場頭馬，如今達到一千場的里程碑，當然仍感滿意。至於『得意繽紛』近仗跑谷草千二米演出準繩，最近兩場均得第二，今仗潘頓克服排十檔之利，發揮出馬兒最佳實力。此駒質新未見盡，日後仍可以再捷。」



此外，昨晚之後要開始停賽的祈普敦，為「家多福」打開勝門，練者苗禮德表示：「『家多福』質素不差，只是北半球馬適應較慢，陣上缺乏自信，往往早段大墮後，但今仗祈普敦發揮出色，讓此駒跟得較前，直路更勇敢衝刺，相信拼過後會繼續進步，再戰同程仍可爭勝。馬主劉耀棠先生旗下四駒季內全部勝出，其中『積多福』更在韓國贏大賽，我亦替他感到高興。」







