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日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——勁勇威龍贏得好驚險

2017-02-23 列印
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  昨晚第二場終點前競爭激烈，「勁勇威龍」眼看要率先衝線之際，「勇創潮流」亦從後撲上，肉眼所見兩駒似乎平頭，但經過好一段時間的電眼判決，最終前駒獲勝，為文廄帶來寶貴的頭馬。

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