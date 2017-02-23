馬場浮世繪——第三場遲派彩惹不滿
抨判刑過重 促訂辱警罪 四萬警員 家屬 集會撐七警
七警在佔中運動期間襲擊前公民黨成員曾健超，被法庭判監兩年，激起警界怒吼，不滿判刑過重。四個警務人員協會成員及家屬約四萬人，昨晚迫爆旺角警察體育遊樂會兩個草地球場，商討籌款協助及支援七警，並要求就辱警罪...
2017-02-23
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美麗的誤會鄭州非建迪園
鄭州市政府日前公開一份當地今年重點投資項目清單，當中包括華特迪士尼一個項目，令人聯想內地是否興建第二座迪士尼樂園。當地傳媒報道，有關項目並非主題樂園，而是興建行政運營中心、夢幻小鎮主題商業街、動漫培訓、度假村等。本報記者 河南省鄭州市政府日前公佈《關於分解下達二○一七年省市重點項目投資和開工任務的通知》，今年有一百八十三個省市重點建設項目，包括一個總投資額為三十億元人民幣的華特迪士尼項目，令人聯想是否第二座迪士尼樂園。 但內地傳媒報道，華特迪士尼公司否認在河南省有投資項目，但中牟縣政府則稱，該項目是與華特迪士尼合作。 建電子商貿中心 中牟縣政府網站透露，該項目在上月...
2017-02-23
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英水族館 「侵侵」游呀游
英國曼徹斯特一間水族館有一條長角箱魨魚，其金黃色魚皮加上有角外型，與美國總統特朗普十分相似。一名家長日前偕同三名兒子水族館參觀時，無意中發現「特朗普魚」，隨即與同行胞姐笑個不停，並且下將「特朗普魚」相...
2017-02-23
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御泓居簡約廳顯柔和暖意 附設千呎花園
大埔公路沿途興建有不少豪宅，今次介紹的御泓居僅提供8座洋房，四周皆為綠樹，私隱度高之餘環境清幽。帶大家走訪其中一幢洋房，實用面積逾2000方呎，再連過千呎大花園，極具氣派。 御泓居位於雍怡雅...
2017-02-23
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美股高位窄幅整固 儲局官員支持「快加息」
美股早段好淡爭持，杜指初段曾升至20766點新高，其後於高位窄幅上落。市場靜候今晨三時出爐的聯儲局議息會議記錄，以摸索下月加息的機會。港股方面，在內銀股及騰訊（700）力托之下，恒指再創一年半收市新高。昨天公佈的《財政預算案》未有再向樓市開刀，地產股亦全線造好。 美國聯邦儲備局公佈本月較早前議息的會議紀錄顯示，「許多」儲局官員認為若經濟維持預期方向發展或出現超預期表現，便支持在「頗快」的時間內再次加息。然而，由於特朗普政府及共和黨控制的國會對財政政策計劃上存在很大程度的不明朗，儲局官員面對有關未來行動的決定仍不易作取捨。 杜瓊斯工業平均指數再創新高，至今晨四時報20...
2017-02-23
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卡尼復勇尋仇 動「真」格
熱刺上周四歐霸盃三十二強首回合作客0:1不敵真特，今晚次回合移師溫布萊球場出擊，將帥矢言要絕地反擊。主隊射手哈利卡尼上場英格蘭足總盃重拾射門鞋，今仗可望乘勇領軍痛宰不擅客戰的對手晉級，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬！ 首回合作客真特，熱刺領隊普捷天奴盡遣哈利卡尼、中場迪利阿里和門將洛里斯等主力正選上陣，最終仍鎩羽而歸。幸好該隊周日英足盃十六強作客3:0大勝富咸，一洗之前各賽事兩連敗兼一球不入的頹勢。更值得高興的是，在作客真特一戰觸傷膝部的哈利卡尼並無大礙，更三破富咸大門，普捷天奴直言此子是球隊晉級關鍵︰「哈利卡尼讓我們重拾勝利的感覺，並一直堅守前鋒的責任，值得任何領隊...
2017-02-23
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首批交車 Levante Diesel 四驅帥哥
瑪莎拉蒂全新Levante四驅車配上慳油又大力的V6柴油Turbo引擎，加上獨特華麗意大利設計，以及一百一十餘萬港元價錢，怎會不令人心動？文、圖：彭志揚 四驅Levante Diesel最引人...
2017-02-23
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新版《命硬》 網民迴響大 側田Cool樣拍拖慶過關
湖南衛視音樂節目《我是歌手》(現已改名《歌手》)帶挈唔少港星在內地瘋狂搵錢，最佳例子有「宇宙漿」鄧紫棋。因參加《蒙面唱將猜猜猜》而翻生的側田被大會安排以踢館身份登場，首戰以狂飆高音激昂版《命硬》挑機獲...
2017-02-23
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社論——不做守財奴 積極有為幹一番
財政司司長陳茂波昨天發表本屆政府最後一份《財政預算案》，一如所料，去年賣地成績理想，物業印花稅收入勝預期，庫房水浸，由原先預計會有一百一十四億元的盈餘，實際大增至九百二十八億元，財政儲備亦水漲船高，累積至九千三百五十七億元。財力豐裕，財爺有心有力派糖，並動用盈餘改善民生，回饋公眾。市民期望政府能夠改變「守財奴」的傾向，在努力保持量入為出的理財原則之餘，應於收入遠勝預期之時「鬆手」一點，增加開支優化社會服務，扶助基層，減低中產稅務負擔，並加大投資未來。 《財政預算案》經常低估收入，造成年年盈餘超標，反映政府奉行審慎理財策略，是負責任的表現，但市民不免有微言，認為庫房年年水浸，...
2017-02-23
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莫雷拉100W捧盃
昨晚唯一錦標是扶輪百周年盃，結果由「巴基小子」勝出，騎者莫雷拉另贏「敬無極」及「勁勇威龍」，中三元兼成為騎師王，並且打破一季最快贏一百W的舊紀錄。至於潘頓亦憑「得意繽紛」、「翩翩」及「風火勁駒」贏三W...
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