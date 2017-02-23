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﻿馬場浮世繪——第三場遲派彩惹不滿

2017-02-23 列印
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  昨晚第三場「得意繽紛」為蔡約翰贏第一千W（見圖），但馬會之後亮起研訊燈號，原來跑第六的「奔虹赤」抗議跑第五的「喜菜」，最終更得直，而由於牽涉獎金名次兼處理需時，所以一直未能派彩，導致很多馬迷不滿。
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