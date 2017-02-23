﻿吳講‧吳知——入場限制 太保守

香港不少措施十分保守，甚至倒退。如果大家有看過五十年代的快活谷馬場照片，應見過有兒童在中場席奔跑，又或是倚欄看賽馬，但去到六十年代，十八歲以下人仕已禁足馬場，要到廿一世紀，才改為在有限制的情況下，容許馬主帶未成年子女入沙田馬場（只能在無電算機及投注窗口區域），快活谷則仍是禁足。不少青少年在無人引導下，在未成年時已對賽馬或博彩有錯誤觀念，也難怪有不少日後成為病態賭徒。



且看看外國，除了容許未成年人士入場，好讓家長教導正確賽馬觀之外，也能培養馬主及賽馬行業接班人，更有部份馬會搞青年會員制度。此外，以本周馬后「雲絲仙子」登場為例，蘭域馬場便讓大學生免費入場；而八月中的一個周三是昆士蘭大學假期，東奔馬場也大搞賽馬派對，入場人數居然是全年第二高的！



當然各地都有各自本身的文化和價值觀，但外國准許未成年人入場而不准埋投注櫃位，一直成功沿用，家長也自律性地監管孩子。香港能否做得到，其實是信任的問題。



吳嵩