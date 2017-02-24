﻿豐彩皇增程苗到準

苗禮德於周三晚憑「家多福」贏得今季第十八場頭馬後，昨日立即啟程前往澳洲墨爾本，此行目的是出席由周日起一連三天舉行的殷利殊精選周歲馬拍賣會，所以今次賽事將不會在場督師。不過臨行前，苗禮德認為麾下的八匹參戰馬實力不差，尤以「豐彩皇」和「由心出發」的贏馬機會比較樂觀。



特約記者：文傑



「豐彩皇」於季初的表現一般，但自從苗禮德安排增程後，表現轉趨穩定，最近兩戰跑田草千八米俱上名，周日進一步增程跑二千米，練者分析說︰「現年五歲的『豐彩皇』現階段已全熟，其質素雖未必如估計般超卓，但已找到最佳路程出路，加上狀態正值大勇，所以已能夠連場走得接近。牠在外地曾贏過二千米賽事，長力不成疑問，縱然排十一檔，但本身已證明過擺前走或留後跑均勝任，史卓豐到時可因應起步後情況再決定取位，有望爭取好成績。」



由心出發趁勇返勝途



「由心出發」自前於二○一五年一月贏馬後，至今已超過兩年未嘗勝果，周日回配唯一贏馬配搭莫雷拉，苗禮德說︰「由於『由心出發』曾有傷患，所以今季我一直都安排牠在較鬆軟的谷草場地出賽，可是表現始終未如理想。有見及此，我趁牠狀態已經回勇，今次便為其報跑贏馬途程田草千四，兼且一早卜定莫雷拉執韁。以牠目前評分，再加上配莫雷拉的合拍程度，只要跑出應有水準，今仗足以爭勝。」



另一方面，「龍城猛將」於周日才作今季首戰，不過兩星期前曾試大閘大勝五個馬位，故令今仗為牠操刀的史卓豐甚為看好。史卓豐說︰「『龍城猛將』前速甚高，肯定是匹短途快馬，雖然曾受傷患影響，要遲至現在才可出賽，但牠近月操練正常，試大閘的走勢更令我十分滿意，可肯定已操起狀態迎戰，如果屆時起步順利而領放在前，有望走入前列。」