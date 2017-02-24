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﻿馬場浮世繪——莫雷拉昨晨赴澳洲備戰

2017-02-24 列印
  昨日晨課後，莫雷拉隨即啟程前往澳洲墨爾本，明日會在考菲爾德馬場舉行的藍鑽石錦標賽馬日披甲上陣。雷神此行除會在重頭戲藍鑽石錦標策騎「財權」外，另外還有六匹座騎，其中兩駒來自即將來港開倉的麥菲文的兄長菲特文。而莫雷拉將於賽後立即回港，周日可如常出席沙田賽事。
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