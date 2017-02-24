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﻿馬場浮世繪——麥菲文料設廄奧運馬房

2017-02-24 列印
  澳洲練馬師麥菲文下季在港開倉，由於沙田馬房目前已甚擠逼，所以屆時極可能會被分配到較遠處的奧運馬房，跟鄭俊偉與霍利時為鄰。過往，奧運馬房經常被批評位置太遠及設施不足，但今季該處已增設馬匹泳池，操練上比以往方便得多。此外，麥菲文當年在新加坡練馬時，馬房的位置亦遠離於大跑道，故早已有這方面的經驗而且成績理想，所以估計來港後即使設廄於奧運馬房，亦不會構成太大影響。

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