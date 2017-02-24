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﻿馬場浮世繪——陳志忠任呂廄署理副練

2017-02-24 列印
  呂健威馬房的副練職位，因為洪國興於剛周一突然請辭並即時離職而出現空缺，為免影響馬房運作，馬會受薪董事兼牌照委員迅速回應，昨日公布陳志忠暫為呂廄署理副練，正式接任人選日後會再公布。陳志忠屬騎師出身，掛靴後當過騎馬人，並先後出任沈集成與李易達馬房的副手，前季司職呂廄的第二副練。
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