﻿大賽專題——兩場大戰摩軍秤先

三冠大賽次關花旗銀行香港金盃和速度系列次關女皇銀禧紀念盃於周日上演。三冠大賽創立於九一至九二年度，把董事盃、香港金盃和遮打盃編為關次，香港金盃的路程曾經變動，首設三冠時跑千八米，翌年改為二千米迄今。



二十多年來，能囊括三關而榮膺三冠馬王的，僅得九三至九四年度的「翠河」。但自香港金盃於七八年沙田馬場揭幕之日首辦以來，曾奪標的馬王則有「祿怡」、「足球」、「同德」、「你知幾時」、「翠河」、「牛精福星」、「爪皇凌雨」、「爆冷」、「軍事出擊」和「威爾頓」共十駒。若然去季先攻下打吡大賽，復於女皇盃大勝四個半馬位的馬王「明月千里」能勝出本屆比賽，則是第十一匹。



「明月千里」因右後腿懸韌帶受傷，錯過了今季香港國際賽。但上回在董事盃復出，狀態未足兼千六嫌短也輸得不遠，健康應已無大礙，熱身後改跑首本二千米，的確勝券在握。



速度系列創立於○五至○六年度，前身乃短途系列。速度系列保留了短途系列的其中兩關百周年紀念短途盃和主席短途獎，加入了女皇銀禧紀念盃。以前短途系列三關均跑一千或千二，合乎正宗短途馬發揮。女皇銀禧紀念盃跑的是千四，短途精英未必擅勝，許多根本索性高掛免戰牌，所以從無馬匹能囊括速度系列的三關。



今季速度系列頭關百周年紀念短途盃的三甲「幸福指數」、「幸運如意」和「新力風」，便無一見諸女皇銀禧紀念盃的陣容；反而董事盃的三甲「喜蓮獎星」、「壯思飛」和「步步友」，悉數棄爭香港金盃而選跑女皇銀禧紀念盃。



國際評分一度高踞全球首席的馬王「步步友」，去季在香港一哩錦標敗居季席後，便去了澳洲放草。休戰十一個月，今季復出跑過三次，馬會短途錦標第四、香港一哩錦標第六、董事盃第三，可謂中規中矩。不過，隨着齒齡漸長，「步步友」跑千六已交不回以往狂風掃落葉的後勁，縮程說不定更符理想。狀態方面，亦跑一場好一場，就算難復全盛期光景，也必屬季內最好的一次。所以，絕對有能力反先在香港一哩錦標和董事盃都名次較高的廄侶「喜蓮獎星」和「壯思飛」。



馬場脈搏