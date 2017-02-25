﻿閘中尋寶——龍城猛將步闊速度高

第一場苗廄「龍城猛將」上季在新馬賽曾展露不俗前速，惟當時仍稚嫩，兩戰末段皆無以為繼。今季較遲上陣應是等待進度，近期戴眼罩試兩課閘見馬身明顯成長，月初試直路閘愈走愈順，有前速且步闊之馬應具不俗潛質，今仗已可留意。同場幾匹初出馬中，以「貝奇利」進度較理想，上周六試谷閘應聲彈出，直路見腳法上乘走勢純熟，看跑姿應有質素。其餘「善傳千里」、「快閃的」上力未足；「建輝」戴眼罩試泥閘仍覺重口；「愛樂寶」馬型單薄上力平平。



第六場三匹初出馬中，以鄭廐「兄弟勁」較好，季初已做快工夫，試兩課閘戴頭罩見走勢成熟，出腳力度均勻，今仗屬機會馬。賀廐「盈華盛甲」一月初與前駒試同課閘，有速度但走勢稍嫌生硬，猶幸本月試泥閘見稍有進展。



第十場三匹初出PP中，以伯廐「興利多」進度較好，月初試谷閘沿途居內檔跟跑，末段稍騎有反應，今仗應為趕跑打吡，狀態初起亦可憑質接近。



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