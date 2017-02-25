﻿千博士如是說——甜統進步三甲穩

周日三Ｔ有多寶累積逾四百七十萬，當然值得大家花心思去研究，但今次三關的形勢都異常混亂，難度分是滿分！不過馬迷博三Ｔ，就正如當年美國總統甘迺迪講登月計畫一樣：「不是因為容易，是因為困難！」



今次用田B作賽，此賽道季內用過兩次，兩次都不利轉彎走三疊，但走一疊及走二疊分別並不大！與A欄相比，今季B欄是較利內疊的；但如果和C欄相比，B欄的偏差則不算嚴重，只是不利轉彎走三疊！不過有一點要特別留意，就是上季的田B近似田A多一點，因為上季三次的田B日馬之賽事模式都頗公平，而今季的情況卻截然不同！



三Ｔ頭關第四場四班千四米，「甜統」上季在第二次上陣已打開勝利之門，但之後苦戰十六場，至今都未能取得第二捷，其中一大原因本身跑法太被動，所以表現好壞要視乎陣上形勢！其實筆者一直認為，此駒應該增程千八或會有更佳表現，但大摩應該不會這樣做，因為他的部署似乎以全兄弟馬「共創美夢」作藍本，而後駒以前在大摩訓練下三勝田草千六米。「甜統」不嘗試增程，其實也不應縮程，因為千四米是極講究步速的路程，但牠上次在此程跑第四，原來是克服了慢步速，所以表現似乎比前有進，而今次加眼罩，相信會大有幫助。今場賽事有「精算追擊」放頭，賽事步速不似會慢，「甜統」要爭入三甲應該不難，Ｔ膽不作他想！



三Ｔ次關三班一千米，「駿皇綵」上次七八成馬，在走姿欠規下仍一出即勝，最恐怖是全程走不利中疊場地，因此可確認是大超班分子，今次續跑三班賽，不難再下一城。



三Ｔ尾關四班千二米，「萬利高」上次衝刺欠順亦能逼近對手，賽後積極備戰狀態再進一步，今次對手中快馬多，其後勁可大派用場！



千博士