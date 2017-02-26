﻿勝在有方——加州騰龍作膽可信

筆者一直深信，五班賽的水準是有季節性的，一般都是季初頭一兩個月水準最高，之後會每況愈下。原因不難明白，因為五班是不會有質新馬補充的，隨着較有能力的一批贏馬升班後，剩下來的便是海軍鬥水兵，所以在四班展現過一些能力的馬，在蜀中無大將的情況下空降，便可予取予攜。 第二場五班一四○○米。初落五班的有「時尚風格」和「人間尋夢」，不過兩駒都是上季尾有過走勢，但今季則乏善可陳，根本未確認有作戰水準，所以今場寧博只跑過一仗五班賽的「金地飛客」。 「金地飛客」血統較遲熟，且本身是性能傾向中距離的紐西蘭馬，除非質素上乘，否則一般在三歲時都不會有表現，所以對於牠上季尾插班後的兩場...

2017-02-26