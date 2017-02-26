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﻿勝在有方——加州騰龍作膽可信

2017-02-26 列印
        「加州騰龍」上季只取得一次沒威脅之季軍，表現尚未穩定，今季初靠賺形勢也未能威脅「小米周」，進展也不算多。但最近小休復出加上面箍後，演出遠比季初好，前仗鄰近對手「美麗傳承」和「西方快車」等水準甚高。最近能以佳速輕勝田草千六，對手雖減弱，但姿態和總時間均夠說服力，確認五歲愛爾蘭自購馬已完全適應水土。看牠外地七戰全入前四名而六度入三甲，忠心鐵馬好開便可持續，受讓「無敵飛龍」十一磅而跑法較機動，可信賴作膽。

        「無敵飛龍」連同外地十二戰只有一次落第，那是初跑谷草未能適應，準繩中見進步之忠心自購馬。來港前曾兩勝千六，當打配強，負頂磅仍未見止境。「太陽喜喜」一星期前復出，直路大部分途程受阻才敗，否則應入前兩名。熱身開氣後回到更佳路程，可惜錯失黃金機會後對手增強，退作第三選。

方駿暉

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