﻿勝在有方——加州騰龍作膽可信

「無敵飛龍」連同外地十二戰只有一次落第，那是初跑谷草未能適應，準繩中見進步之忠心自購馬。來港前曾兩勝千六，當打配強，負頂磅仍未見止境。「太陽喜喜」一星期前復出，直路大部分途程受阻才敗，否則應入前兩名。熱身開氣後回到更佳路程，可惜錯失黃金機會後對手增強，退作第三選。
方駿暉
在香港砵蘭街起家及成長的速遞業巨人，晉身中國富豪榜前列！內地速遞龍頭順豐速運，昨日正式借殼A股鼎泰新材上市，改名為順豐控股，上市不久股價即告升停板，市值達二千三百零九點八一億元（人民幣，下同），超越美...
2017-02-25
緬甸一間中資製衣廠日前爆發工潮，約三百名緬籍員工罷工，罷工員工更大肆破壞廠房，搶奪中國籍工人財物，並一度禁錮七名中國工人，警方已扣留五名帶頭滋事者調查。中國駐緬甸大使館事後向緬方提出嚴正交涉，要求緬甸...
2017-02-25
美國總統特朗普不滿多地法官，頒令暫緩執行新移民入境政策，屢次在社交網站twitter破口大罵司法系統、法官。第一千金伊萬卡周三應大法官安東尼甘迺迪邀請，帶同女兒阿拉貝拉參觀最高法院。事後，伊萬卡在網上...
2017-02-25
跑馬地，位置靜中帶旺，安美大廈位於黃泥涌道上，是次介紹該廈1個特色單位，實用面積639方呎，屋主曾斥資約150萬元豪裝全屋，現為2房1套設計，大廳外連約400方呎平台，近距離望到翠綠馬場。 單...
2017-02-25
港股周五反覆偏軟，友邦（1299）交出亮麗業績，市場趁好消息出貨，大市被友邦等多隻藍籌股拖低，恒指失守24000及10天線（23994），全日跌149點，成交逾804億元。以全周計，恒指累積跌68點或0.28%；國指累積則升58點或0.56%。 恒指昨輕微高開0.75點，報24115點，其後升7點，見24121點，已為今早高位所在，其後反覆向下，早市時段已開始24000關及10天線的爭奪戰，早市中段一度跌穿24000，曾低見23958點，跌156點，於23900點見支持，至中午收市前重上10天線及24000關，午後大市續受滙控（005）、建行（939）及友邦下跌拖累...
2017-02-25
車路士領隊干地今季領軍踢出激昂鬥志，近日更造訪英格蘭欖球隊訓練基地，將欖球的鐵血精神帶入藍獅，尤其燃起翼鋒夏薩特的熱血。此子矢言無懼凶狠攔截，今晚英超主場迎擊史雲斯領軍殺個片甲不留。（now621台、LeSports HK App今晚11:00直播） 干地今季入主史丹福橋球場後，把去季暮氣沉沉的車路士變成鬥志旺盛。這名意大利籍教頭近日更參觀英格蘭欖球隊訓練基地，與對方教練艾迪鍾斯交流，並學習欖球訓練方式，務求將此運動的鐵血精神注入球隊。 這名四十七歲意大利名帥矢言：「艾迪鍾斯是天生的勝利者，將這種必勝的決心融入球隊，我亦希望在藍獅成功做到這一點。」 去季懶洋洋的翼鋒...
2017-02-25
韓國三大暢銷品牌之一的TONYMOLY，過去曾先後獲得「Get it Beauty」、「Selling Power大賞」及「TOP品牌」等韓國著名美容大獎，而由2月28日（二）至3月5日（日），品牌將...
2017-02-25
藝人從來都是海鮮價，呢個節目俾人踩咩，下個劇可以一鋪翻身。江美儀早前主持《街巿遊樂園》，被指欺凌顧紀筠個仔陳淩霆，遭網友圍插，仲有指《親親我好媽》一劇因而變倉底貨。出事後唔夠兩個月，《親》劇突然出生天...
2017-02-25
前特首「煲呔曾」入獄，令人感慨良多。有位政壇元老提到此事，有四字評語：「誤交損友」。他對煲呔曾身陷囹圄，甚感不值。 人年長了，見到稀奇古怪的事情多了，才想起老人家的教訓。回憶自己幾歲的時候，爸爸經常跟我說「益者三友，損者三友」，提醒我小心結交朋友。 爸爸少年時讀過幾年私塾，在舊中國社會，已經算是有文化了。當時見到他琅琅上口地說「益者三友，損者三友」，不知來源。長大後去查找，才發現原來是出自孔子的《論語》。 原文是：孔子曰：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」 小時候聽到這兩句話以為是在講「三個朋友」，原來是指三種人。幾句話的白話翻...
2017-02-25
筆者一直深信，五班賽的水準是有季節性的，一般都是季初頭一兩個月水準最高，之後會每況愈下。原因不難明白，因為五班是不會有質新馬補充的，隨着較有能力的一批贏馬升班後，剩下來的便是海軍鬥水兵，所以在四班展現過一些能力的馬，在蜀中無大將的情況下空降，便可予取予攜。 第二場五班一四○○米。初落五班的有「時尚風格」和「人間尋夢」，不過兩駒都是上季尾有過走勢，但今季則乏善可陳，根本未確認有作戰水準，所以今場寧博只跑過一仗五班賽的「金地飛客」。 「金地飛客」血統較遲熟，且本身是性能傾向中距離的紐西蘭馬，除非質素上乘，否則一般在三歲時都不會有表現，所以對於牠上季尾插班後的兩場...
2017-02-26