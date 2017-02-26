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﻿Simon Says——猛闖表現眼前一亮

2017-02-26 列印
        第四場放頭馬得「吉利馬王」，步速會甚慢。「滿載而來」上仗快跟不散，水準甚好，今仗切入用同樣跑法，有力開齋。「甜統」等布文換配備，評分回到贏馬水平，又是出擊時候。「吉利馬王」負超輕磅兼會賺步速，冷位可拖。「精算追擊」質素超四班，上季可跟「宅大大」穿Q，不太熱可拖。

        第八場放頭馬得「放馬過來」，步速應會甚慢。「猛闖」上仗衝刺令人眼前一亮，狀態已起，增程有力贏馬。「美麗出擊」上仗走內欄與「猛闖」同到，表現進步，今仗亦要重視。「放馬過來」愈跑愈進步，跑法偏向均速，位置機會較高。「金剛仔」一哩專家，配莫雷拉如太熱只宜拖腳。

文孝



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