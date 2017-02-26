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﻿翠絲過兩關——自由哥按得贏

2017-02-26 列印
        今次賽事於B跑道進行，守好位的馬應有着數，尤其是低班賽，擺前博走甩的話，反而比後上型熱門馬更加值博。

        「自由哥」上陣以來證明不多，今場卻想博一博，原因是對手中快馬不多，這匹高廄馬勝在夠主動，除頭罩有新鮮感幫助下，且看會否有突破。

        此外，「按得贏」爆冷贏馬後未見進步，不禁令人擔心，之前是否「符碌」！筆者倒覺得，主要是因為班次問題，此駒是三班不足四班有餘之馬，近期在三班也不算跑得太差，今次配巫顯東不用負重，以及本身跑法主動，照計有權前列而回。對於這位小將的表現，很多人都覺得不算好，但此類放頭馬應該是最易發揮的，要把握機會了！

珊翠絲



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