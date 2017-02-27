﻿田泰安險勝騎師王 梁家俊起大冷孖 大摩 四W捧兩盃

昨日舉行香港金盃和女皇銀禧紀念盃，結果由布文策騎的「明月千里」及貝湯美策騎的「喜蓮獎星」奪標，而練者大摩包辦兩項國際一級賽之餘，另贏「駿皇綵」及「蓮花巨星」四喜臨門。至於貝湯美、布文和巫斯義客串都有馬贏，前者與梁家俊都告梅開二度，但騎師王都不敵取得一冠三亞三殿的田泰安。記者：文傑、亨利



昨日有兩場國際一級賽，盃王大摩當然大舉出擊，結果取得四W，其中「明月千里」奪得香港金盃，而「喜蓮獎星」則贏女皇銀禧紀念盃，並與「步步友」及「壯思飛」繼董事盃後，再度包辦三甲。



賽後大摩高興地說：「『明月千里』今仗以更佳狀態迎戰，大約在五百米左右，多駒突然發力，但布文好整以暇，直路讓此駒逐步上前展示強橫鬥心，贏得相當出色。杜拜馬會已邀請『明月千里』角逐下月二十五日的千八米國際一級賽杜拜草地大賽，可惜同日澳洲有大賽，布文分身不暇，故已找貝湯美做後備騎師。『喜蓮獎星』乃一匹鬥士，陣上永不言棄，今仗亦是力拼下僅勝，至於未來部署方面，本來我打算讓其遠征澳洲，角逐一級賽唐加士打一哩賽，貝湯美認為對手無多，應極具爭勝機會，可惜礙於當地檢疫條例所限，未能按計畫成行，故目標已改為五月七日舉行的千六米一級賽冠軍一哩賽。至於『步步友』已跑出水準，其狀態仍有進步空間，下場跑千六米應更合腳法，有望收復前失。其餘『駿皇綵』仍然稚嫩，而且有點神經質，但質素的確非常高，下仗牠要升上二班，我暫時未決定續跑直路賽或千二米。」



另一方面，田泰安昨日連場入圍，結果成為騎師王，其中「魅力知己」便在其胯下開齋，騎者賽後說：「『魅力知己』上次賽前試泥閘走勢十分出色，但上陣跑千八米時，早段非常重口，結果表現平常，今次縮程跑千六米正合腳法，而且排得好檔，於是便以最佳跑法制勝，牠仍有進步空間，在目前評分可以再捷。」



至於在騎師王以一分敗予田泰安的梁家俊，則憑「極速前進」及「勝利之星」梅開二度，自製四千一百倍的大冷孖寶。前駒練者容天鵬說：「今仗賽前我認為『野孩子』機會較好，至於『極速前進』進度雖較預期來得快，卻只覺得會有點走勢而已，但牠擺前愈走愈順，結果成功爆冷。跑馬往往就是這樣，不過有馬贏我仍然開心。」



而練者李易達透露：「『勝利之星』曾勝千六，甚至在千八米入Q，但一手操練的梁家俊十分熟悉馬性，他發現此駒目前已力短，建議改攻千四米，而賽前我亦刻意讓馬兒小休一回，目的是儲新鮮感，最終能夠取勝，騎者功勞不少。」



