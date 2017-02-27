 Advertisement
  • 2017年2月27日 星期一
  • 16º
  • 56%
熱門： 曾俊華天氣陳茂波黎明吳婉芳

日報新聞 > 馬經

﻿馬場浮世繪——小方季內五班賽稱王

2017-02-27 列印
Previous Next

        何澤堯昨日憑「齊齊健康」爆出四十倍冷W，而此場是方嘉柏今季第十一次贏五班賽，成為季內贏五班賽最多的練馬師，他賽後表示：「『齊齊健康』跑千四米最正宗，即使落敗也所負不遠，所以臨場我特別提醒馬主，此駒今仗並非陪跑，最終取勝當然不感意外，但獨贏有四十倍實在太瘋狂了。何澤堯久未贏馬，但根本陣上從未犯錯，如今打破悶局希望可回復信心，之後可以繼續增添頭馬進帳。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd