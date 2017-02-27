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﻿馬場浮世繪——巫斯義客串唔執輸

2017-02-27 列印
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        昨日貝湯美、布文和巫斯義客串一日，結果全部都有馬贏，前兩者分別捧香港金盃及女皇銀禧紀念盃，而巫斯義則食尾胡，為轉投東廄初出的「大雄圖」爆十六倍W！
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