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﻿馬場浮世繪——千嬅入場野孩子跑P！

2017-02-27 列印
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        樂壇天后楊千嬅昨日罕有地入場，原來是為奶奶名下的「野孩子」打氣，而此駒最終亦有心搏殺，可惜只能跑第三未竟全功，反而廄侶「極速前進」就爆出九十九倍巨冷W！
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