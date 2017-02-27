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﻿馬場浮世繪——蘇保羅萬利高破悶局冷W！

2017-02-27 列印
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        蘇保羅自元旦憑「錶之勝」贏馬後一直守齋，直到昨日才憑「萬利高」打破悶局。練者高興地說：「『萬利高』今仗贏來甚險，潘頓賽後指馬兒走勢十分稚嫩，日後應該仍有進步空間，下場會增程跑千四米，但季內不會頻密出賽，讓其有足夠時間成熟。」
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