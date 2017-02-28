﻿知情達理——旅遊大使三T穩膽

今季的泥地賽多利內疊前置，但要留意一點，平常泥地賽多是在周六或周日跑日賽，但全泥宴則是跑周三夜馬，這或會造成兩者的偏差模式有別。事實上，上次一月十八日季內第二次全泥宴，在馬場有雨之前，頭幾場賽事只是稍利前置，而且內欄並無特別優勢。



頭關第四場四班一八○○米。「旅遊大使」上仗初跑泥地，遇上場地不利追兼步速頗慢，形勢極不利後追，而牠出彎前仍包尾，單靠一條直路可追至只負兩個多身位，反映泥地性能必佳。再者，此駒季內能在谷戰壓倒「主力艦」、「勁勇威龍」，級數比一般泥地馬高，今仗扳到莫雷拉，相信蘇偉賢是希望憑此場頭馬一洗近日頹風，作T膽勝任有餘。



至於「和諧氣氛」、「金龍」等屬正路配腳，較值得留意是「好腳頭」，季內此程的第三名對手極強，而以往一直由杜利萊策騎，今仗換上田泰安，隨時是另一匹「幸運坊」。



次關第五場四班一二○○米。鬥前速，應是「瀟洒兄弟」與「勇冠多」之爭，上次兩駒交鋒雖由後駒取勝，但今仗彼此的內外檔形勢互調，而且「瀟洒兄弟」換上潘頓，若早段輕鬆緊跟在對手外側給予壓力，不無反先能力。



配腳方面，「超然」上仗初戴防沙眼罩失準落敗，今次撥亂反正，可多給一次機會；「大將風雲」前仗同程於彎位走三四疊發力，當然徒勞無功，但演出也非太差，隔紗一仗後回師此程，若發力點掌握好一些，不無爭位置機會。



尾關三班一六五○米。此場有近績支持的多數是前領型馬，而最有級數的「小龍兒」又排了不利的十三檔，形勢是三關中最亂，選哪一匹做膽都不安心。若要在一眾前置馬中篩選，「機緣再現」強配可秤先，反而「紅運精彩」連拼多仗兼復排外檔，可大膽刪去。



冷腳博「紅海灣」，首季在泥地千二米曾跑第五，上季初也在泥閘有好追勢，起碼顯示可以應付此場地，另大前仗在一場極快步速的千六米賽事中，能與「豐彩皇」、「雷公鑿」等中長途好馬一同追近，可見本身亦有氣量，若今仗一眾快馬在早段互燒，可望賺步速後上殺入冷位。



仲達