﻿傾心星夜泥添食

韋達還呼風喚雨時，與方嘉柏合作也曾輝煌。「極品絲綢」當年只用半季多一點，由四班殺上並於打吡封王，鞍上人便全是韋達。及後兩人不知何故，有五年多不曾合作，也真耐人尋味。不過勢難料到，眼下韋達今非昔比，與方嘉柏的關係反得破冰。當方嘉柏季初不時向韋達供騎而佳績未見，還以為只是順水人情；及至「傾心星」於一月中全泥夜戰贏馬，兩人終贏得久違的攜手勝仗，而近來復有「傾心星」轉戰谷草千八跑第三，上周三「勝利名星」入Q，則幾可肯定，韋達雖走下坡，卻真已贏回方嘉柏信任，則這回「傾心星」又配韋達回師前仗勝程泥地一六五○米，兼同樣是挑燈夜戰，大可有理無理，不怕追寶尾。



「傾心星」前仗初跑泥地一六五○米，贏的是「美麗鉅星」、「真好漢」、「實業風采」與「電子鳳凰」，隻隻再上戰陣全部見近，那場三班賽的水準確非一般，而「傾心星」年僅四歲正當打，今仗只比該役多負三磅，對手卻不見臥虎藏龍，贏面可想而知。後上馬排八檔，配今時今日再不會左穿右插的韋達，反而少了後上無路的風險，有利無弊。



聶駿