﻿競馬智庫——雷神潘頓皇車難辨

莫雷拉與潘頓，目前分別以一百及五十五場頭馬，穩居於騎師榜上的首、次兩席。打從莫雷拉正式全季在港策騎後，騎師榜上形勢及頭馬比例，大抵都無甚更動。唯一感覺稍有差異之處，是近期幾大馬房在安排出擊配搭時，莫、潘兩人所受的倚重程度似乎相差不遠。同一匹馬時而雷神、時而潘頓，搞到捉路的馬迷左撲右撲。



從元旦日賽事起計，莫雷拉共贏頭馬三十九場，其中二十八場來自「五大」，分別是蔡廄十六場、摩廄五場、方廄四場、東廄一場、沈廄兩場；潘頓則進帳二十一場，十二場由「五大」供應，摩廄六場最多，蔡及沈廄各兩場，另方、東兩廄各一。



明顯可見，除蔡約翰保持倚重莫雷拉任主力殺手，以及方嘉柏今季減少與潘頓的合作外，其他三大倉主都皆樂於採取「皇車易位」戰術，不作主副之分。所以馬迷也無謂太花精神，去拆解配搭換來換去的啟示。



黄嘉豪