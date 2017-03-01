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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——勇冠多順放再贏

2017-03-01 列印
  「勇冠多」轉跑泥地千二後，以中等步速領放，僅輸給上季可在三班贏此程之「勁優秀」而氣走「頌友」，已知泥地性能出色。再出反輸給後駒，可能拼後體重急跌，亦可能雷神起步只推騎兩步便收慢，跑法不合才敗。最近體重回升，剛戰換嘉琦妹肯順放即反先出頭，姿態不吃力。賽後加六分，今用減磅更多之黃皓楠，三歲馬只跑四仗仍會進步。馬房今季於此程三十一戰得五贏十五位，泥地短途表現出色。今次隔廿四日復出，喜見體重保持，沿欄順放可再入前列。

  「喜得龍」上仗換上雷神雖只贏五班弱組，但姿態強勁，步速稍慢而總時間竟比另外兩組四班頭馬略快，細馬體重保持，上班少負十三磅會好跑，可跟前駒一鬥。

方駿暉
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