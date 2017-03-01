﻿Simon Says——紅運精彩黃金機會

第四場放頭馬得「騂龍」，乃沒有步速的賽事。「騂龍」有前速，試泥閘可快放，上仗全程望空三疊得第四，水準不差，轉來泥地有權爆冷。「沙角威龍」上季泥地千八跟前入位，今仗會採取同樣策略，有位置機會。「旅遊大使」上仗無心攻堅，後上如箭已試準，用莫雷拉想打鐵趁熱。「想贏就贏」近況甚佳，今仗應會守好位跑，有力接近。



第六場放頭馬有「勁精神」及「愛寶」，步速應會甚快。「紅運精彩」連場高水準，可惜有點均速，今仗守好位是黃金機會。「小龍兒」上季跑泥地一哩可贏「雲呢拿」，今用十磅仔隨時有意外驚喜。「傾心星」前仗贏泥地一哩水準高，今仗形勢繼續好，爭勝主角。



文孝