﻿方嘉柏起孖壯行色

昨晚又舉行全泥夜賽，方嘉柏憑「喜得龍」及「傾心星」梅開二度，賽後他會起程往杜拜為「誰可拼」準備周六的大戰；而前駒騎者莫雷拉則另贏鄭廄「君悅灣」，起孖兼成為騎師王，迅速將勝纜駁回。其餘徐雨石憑「嶺喜峯」及「藍天堡馬」起孖，建功的是黃皓楠和黎海榮，而華將全晚贏得四W，成績相當不俗。記者：文傑、亨利



對上一次全泥夜賽，方嘉柏贏四W，昨晚他派出「糖黐豆」、「喜得龍」及「傾心星」三匹功臣上陣，結果前駒拼入亞軍，後兩駒則順利再贏。賽後方嘉柏表示：「『喜得龍』根本質素不差，只是目前馬身仍欠壯，但隨住年紀漸長，相信會逐漸進步，今仗毋須再快放爭勝，早段稍留亦發揮得好，估計之後可增程跑一哩，季內仍有機會再捷。『傾心星』泥地性能非常優異，而今仗韋達的發揮亦出色，此駒性能與廄侶『雲呢拿』十分接近，都是千六至千八米泥地後上馬，如果今戰賽後加分不多，將報跑下月的泥地千八米賽事。」



莫雷拉駁回勝纜



而昨晚賽後會與方嘉柏同樣起程往杜拜的蘇偉賢，則憑「特獎」食頭胡，練者賽後透露：「『特獎』是長途馬，起碼要跑千八米，上仗賽後其狀態開始到位，而評分亦漸見優勢，但牠懶性極重，必須全程由頭騎到尾，希望升班仍可愈跑愈好。」



蔣嘉琦復出即贏



至於為「喜得龍」取得連捷的莫雷拉，另贏鄭廄「君悅灣」起孖，並且成為騎師王，而鄭俊偉就取得今季第十W，練者開心地說：「『君悅灣』今仗早段與他駒互燒，實在令我有點擔心，幸好莫雷拉發揮出色，最終仍能保住勝果。」



另一方面，昨晚「騂龍」及「心花怒放」都一放到底取勝，前駒馬主劉業強指：「『騂龍』陣上稍嫌均速，本來我打算申請換馬，但練馬師蔡約翰認為牠試泥閘走勢出色，可能合跑，而我換馬後要等一年才再有馬匹出賽，倒不如讓此駒轉泥一試，所以今仗是有備而臨，臨場練者亦表示有信心，結果在蔡明紹胯一放到底。」



而「心花怒放」由停賽復出的蔣嘉琦爆十五倍W，練者苗禮德表示：「『心花怒放』過去幾場跑二班賽演出平常，顯然實力不足，今次降回三班賽上陣，形勢已不同，而且蔣嘉琦發揮出色，起步順利及擺在前列競跑，入直路便愈走愈勁。」



