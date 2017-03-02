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﻿馬場浮世繪——黃皓楠復出首捷着啡燈

2017-03-02 列印
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  黃皓楠早前因墮馬受傷而缺陣三個月，剛周日復出熱身一回後，昨晚獲師父徐雨石安排策騎多駒，最終果然有料到，而且贏馬的「嶺喜峯」雖排十二檔，但閘前獨贏仍然着啡燈！
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