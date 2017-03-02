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﻿馬場浮世繪——兩「神」齊為打吡造勢

2017-03-02 列印
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  昨日晨課後馬會舉行記者會，由冠軍騎師莫雷拉和本地單車「女車神」李慧詩為今年的打吡造勢，兩「神」相遇，為活動擦出不少火花。至於今年打吡入選馬匹名單，將於下周三中午公布。

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