﻿馬場浮世繪——四騎師赴澳紐分三路爭標

莫雷拉、潘頓、柏寶和梁家俊四位騎師，昨日下午已悉數離港，明日將會分成三路在澳紐上陣。莫雷拉和潘頓會在澳洲悉尼馬場的蘭域堅尼賽馬日披甲，前者更騎足九場，可見在當地亦大受歡迎；至於潘頓則有四匹座騎。柏寶明日就會在墨爾本費明頓馬場的澳洲堅尼大賽日騎四駒。至於梁家俊今次是因獲蘇保羅胞弟蘇利雲的邀請，到紐西蘭的愛莎妮馬場爭大賽，除會在紐西蘭打吡策騎「叉燒包」，另有座騎Glass Slipper競逐三級賽蒙古大汗錦標。



另外，莫雷拉在下周六的澳洲賽事又有聘約，獲邀策騎佩思馬房的「飛速雅迪」於費明頓馬場出戰千二米一級賽新市場讓賽。「飛速雅迪」剛在兩周前的閃電錦標熱倒，今仗幕後本希望岳禮華可繼續主轡，可是岳禮華未能造到負磅要求，故此便邀請莫雷拉助陣，目前只待香港馬會批准有關申請。



