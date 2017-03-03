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﻿馬場浮世繪——三十一匹拍賣會昨晨露面

2017-03-03 列印
  二○一七香港國際馬匹拍賣會將於三月十七日舉行，三十一匹拍賣馬昨晨首次在港公開露面，逐一由工作人員拉至一千米起步點讓傳媒拍照。國際馬匹拍賣會高級經理黎卓時表示，去年拍賣會出過「巴基之星」和「京京千里」等精英新馬，而今年供投馬匹的整體質素更佳，他甚有信心多駒可成才。黎卓時強調入貨的過程中，馬會從無刻意買貴價馬，而且好幾駒的購入價是遠低於預期，出自「星球爭霸」的三歲馬（編號12）便是其一。另外，購入成本價最高的22號馬、同父灰馬15號與27號馬，以及與「威爾頓」同父的24號馬，都是他在今年拍賣會的心水貨色。

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