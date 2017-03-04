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﻿閘中尋寶——指揮官恃質夠爭

2017-03-04 列印
指揮官
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  列陣頭場四班千二米的姚廄初出馬「指揮官」，三歲澳洲馬早於上季尾時已試過閘，且當時已顯露前速不俗。今季再試三課閘，全由潘頓一手主理。上月中試一千米谷閘，除頭罩試來走規穩定，早段居前列扣韁守內疊，直路上沿內欄稍騎有反應，雖然嚴格而言上力仍可更好，但今仗初出的四班對手多欠近績，憑質一戰已有機會。同場另一匹初出馬「快樂實在」，試兩課泥閘都刻意拖後，但末段稍騎有走勢，似有心示人以弱，今仗可留意走勢。

  第五場四班千二米，姚廄「財高八斗」自十二月開始共試了四次閘，總括而言馬兒前速佳，步幅開揚肯走。早期試閘時見其走勢稍稍稚嫩，但到上月中試谷閘時見早段自動搶放，沿途拍着廄侶「積極皇」，末段猶有餘勁。留意到此駒出腳怪異呈「麻雀腳」，不過只要跑得快則問題不大，一如現役馬「一片光明」。今仗初出雖排外檔，但同場快馬不多，估計早段能緊守前列，在對手欠突出之下已有勝望。同場另一初出馬「萬霸駒」試閘平平欠走勢，有待成長；「隨你鍾意」腳法均速，身形輕巧靈活，熱身後增程可留意。

思力
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