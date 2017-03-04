﻿龍船鼓響乘銳再下一城

祈普敦停賽兩日之後將於本周日復出，他表示停賽前手風不差，連續兩個賽馬日都交出頭馬，希望復出首戰能夠延續勝纜。對於胯下九匹座騎，他認為新勝的「龍船鼓響」取勝機會最好。



「龍船鼓響」今季由方轉姚廄，馬兒對新環境很適應之餘，北半球轉五歲開始步入大熟期，所以陣上愈跑愈進步，剛戰更在千四米擊敗強手「帝豪寶寶」贏出在港首場頭馬。明日此駒再跑勝程，祈普敦認為有力連捷，他說：「剛戰『龍船鼓響』起步即受擠碰，早段墮至較預期更後的位置，但直路上卻能以凌厲後勁擊敗所有對手，表現甚佳。賽後馬兒操練正常，於上周二試泥閘走勢出色，目前狀態至少可保持贏馬時水平。今次再跑千四米，較上場只多負四磅，相信不足以構成壓力，而且同場不乏快馬，若前段步速扯快，將有利於『龍船鼓響』後上取勝。」



摩廄「無敵飛龍」上周在田草千六米不敵「大雄圖」跑第二，相隔七日後匆匆出戰千四米的港澳盃，祈普敦分析說：「此駒今季成績理想，已先後擊敗過多匹惡馬，包括同樣在今賽競逐的『世澤之星』和『旌暉』。上周此駒雖然只取得亞軍，但演出同樣在水準之上。今次於短期內再戰並縮程角逐，我認為牠跑千四和千六米均合腳法，按理沒有大影響，關鍵是要在一周內及時恢復體力，則牠在今場將繼續是爭勝分子。」



最後，祈普敦指角逐四班千四米的「永高」於周初晨課時表現良好，肯定具作戰狀態，而且馬兒一直集中跑千四米，途程性能佳之餘，近期演出亦穩定。今番排一檔負輕磅再戰，憑路合、態勇及檔佳之利，有力爭取三甲。 特約記者：文傑