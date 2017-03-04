﻿馬場浮世繪——新見習生拜賀賢門下

香港人好多都淘過寶，都用過順豐速遞，順豐近日在內地十分火紅，因二月底在A股市場借殼上市，連漲五天，其創辦人王衛身家暴漲至一千八百九十一億元人民幣（下同），一度成為香港首富，其後股價略回吐，王衛仍是香港第二富豪（僅次於李嘉誠），在內地富豪榜亦打入三甲。 若大家以為這又是一個內地的超級富豪而已，那就錯了，王衛可說是十分地道的香港人，一九七一年在上海出世的他，七歲時已經跟家人來了香港，香港完成小學及中學課程，聞說順豐的生意亦在是旺角砵蘭街起家。 不少報道指王衛做「水貨佬」起家，但我小時住在深水埗，該區做布行的朋友識得王衛，說出不同的故事。王衛與他的媽媽二十多年前是做時裝廠，媽媽早...

2017-03-04