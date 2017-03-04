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﻿馬場浮世繪——新見習生拜賀賢門下

2017-03-04 列印
  馬會牌照委員會在二月十七日的會議上決定向潘明輝發給見習騎師牌照，以便他在港策騎出賽，有效期由一七年三月廿六日至本年度馬季結束為止。馬會管理層已進行有關甄選程序，包括邀請各練馬師提交意向書。管理層現決定，潘明輝於返港後將隸屬練馬師賀賢。

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