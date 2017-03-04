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﻿馬場浮世繪——港馬遠征杜拜行情看淡

2017-03-04 列印
  「誰可拼」和「發盈喜」一對香港馬將於香港時間今晚在杜拜美丹馬場的超級星期六賽事中上陣，倘能交出好成績，將有機會獲邀在本月二十五日的杜拜世界盃賽馬日角逐大賽。然而，英國外圍莊家明顯睇淡兩駒機會，因「誰可拼」在泥地千二米三級賽北風錦標現為十一倍的第四熱門，大熱門是二點二五倍的「無與倫比」，「魔幻法師」和「伶俐牛仔」為平頭四點三倍次熱門。不過「誰可拼」的練馬師方嘉柏日前表示，「誰可拼」到達杜拜後似乎開竅了，脾氣大為收斂，他認為無論馬兒今仗表現如何，預期牠返港後在陣上將會更具鬥志，即使角逐草地賽亦然。最後，方嘉柏表示有信心「誰可拼」有足夠競爭力於此場泥地大賽跑入前列。

  至於「發盈喜」在千二米詩栢草地短途賽更是十七倍的冷門，而該場大熱門為由布宜學策騎的「叢林貓」，只有二點八倍。

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