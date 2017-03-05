﻿頭號目標——好醒熱身後例好

細閱賽績，不難發現有些馬的好演出都是有周期性的。譬如有些馬是休出最好；有些則是熱身後進步大；甚至有些是逢更換配件都接近。到底是否馬匹在特定情況下演出特別神勇，外人不得而知，最重要是練馬師相信，只要看見條件配合，起碼反映該匹馬有出擊意圖。



第一場四班一二○○米。「好醒」在港踏入第三季，五歲馬只贏過一仗，若說牠在四班有很大優勢，實欠說服力，然而牠今季在田草千二米取得兩亞，首仗是在蝕盡慢步速之下僅負於一放而回的「按得贏」而壓倒「笑眼光」，次仗只負於在三班也有競爭力的「奮鬥雄心」，水準尚不致太差，伸算若跑出水準，在四班應有一爭之力。



上仗「好醒」小休復出轉爭谷草千二米，筆者在《星島馬訊》專欄也有品題，但也提出了一個疑點，就是此駒上季取勝一役是該季的次仗，到季尾736場次在谷草上名一役，則是小休後的第三仗。到了今季，馬兒初出表現乏善可陳，可是熱身後的第二仗和第三仗則打疊上名。由此可見，此駒的出擊周期就是每逢休後的第二仗和第三仗。因此，上次此駒小休復出時，筆者也抱有戒心，只本着有好分頭才先買一注，若成熱則等待今仗。結果，馬兒在閘前被捧至只有四點二倍，最後在當日短途大利內欄之下全程走二疊望空，負三個多身位跑第六。



經上仗之敗，今次「好醒」回師更合發揮的田草千二米，鞍上人依然是田泰安，反映騎者對馬匹上仗之失並無灰心，而練馬師亦未有將上仗落敗之責任歸於騎師，或反映上仗馬兒演出一般，其實早在騎練的意料之內。若相信此駒熱身後會有大進步的數據，加上今次四班千二米拆組後，遇上一組只有一兩匹強手的單純場合，有望再增強數據。



仲達