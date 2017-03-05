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日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——翔惑三班超級

2017-03-05 列印
        「翔惑」上季於田草千四贏「保羅威威」時只屬四班弱組頭馬，其後硬拼入位後更走樣。怎料今季進度遠勝預期，上到三班也能加添兩W一P。前仗能鬥贏忠心鐵馬「勝得威」，剛戰段速表現更令人驚喜，步速超快下跟得急，本身頭一千米竟快達57秒34，仍能力拒形勢相對有利之新勝馬「軍勇戰略」，已進步至二班中級水準。四歲PPG精英處大熟黃金期，只跑了十一仗，因贏馬距離短而只加六分，仍未反映超班實力，如走二疊足可第三次贏三班。

        「嬴風雲」剛戰雖被超班馬「當家精選」拋離，但能逼近之前段速表現出色之「帝豪寶寶」，蹄下敗將「蒙古王」之前可拋離今次同場之「行善積福」，結合總時間已有三班頂水準，鄭廄馬如能保持水準，可跟前駒串單Q。「美麗皇者」停留於三班中級水平，賺形勢後仍只有條件爭腳。

方駿暉

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