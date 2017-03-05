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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——行善積福冷門機會

2017-03-05 列印
        第四場放頭馬得「好友心」，步速不會快。「好友心」上仗快放僅敗水準合格，繼續輕磅仍有爭勝之力。「靚先生」上仗全面機會得第三，水準合格，今仗繼續位置機會。「泡泡達人」前仗第四，水準超五班，今用十磅仔好跑，有冷門機會。「喜威威」田草千二曾做好水準，今仗對手甚弱，有力接近。

        第九場放頭馬得「勇霸神駒」及「好加加」，步速會偏慢。「行善積福」上仗全程外疊，仍可保持速度得第三，狀態已起，繼續負輕磅，有冷門機會。「勇霸神駒」季初僅敗於現評九十四分的「勝得威」，今仗有好形勢，成冷要留意。「平天下」上仗四班輕勝水準不俗，今仗會繼續接近。「翔惑」上仗贏馬水準高，今季三勝拼搏不少，如太熱只作配腳。

文孝



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