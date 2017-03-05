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日報新聞 > 馬經

﻿翠絲過兩關——爭分秒奪縮程奪冠

2017-03-05 列印
        莫雷拉今日手握重兵，最難得是部分座騎頗有今頭，半冷馬值得一敲。

        「奪冠」的特點是後勁頗強，可惜常誤於陣上不時遇意外，或鞍上人發揮欠佳，幕後也不時轉換路程出擊，但似乎田草千四米才是最佳出路。賀廄現時成績有點落後，這類未交代的馬一定心急求功，復課操足始出賽，肯定是有備而來，不容輕視。

        此外，蔡約翰今季擺明對冠軍練馬師寶座虎視眈眈，差不多每次賽事都擺出強陣。今日也不例外，「爭分奪秒」今仗轉換路程，縮程跑千二米遇級數弱一籌的對手，爭勝機會更樂觀，尤其是今場惡馬特別少，有力再開勝門。

珊翠絲



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